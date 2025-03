Matteo Cocchi ha condiviso le emozioni per il debutto contro il Feyenoord ai microfoni di Inter TV: "Le mie emozioni? Sicuramente c'è grande felicità nell'esordire in uno stadio così. Felicissimo. Sicuramente non mi sarei mai aspettato il debutto, ringrazio il mister e la società per l'opportunità e per l'esperienza che mi è stata concessa".