Che ne pensa del caso Spalletti-Acerbi?

"Non lo so, bisogna sapere tante cose. Conosco Spalletti, è una persona corretta. Ho conosciuto anche Acerbi, che provai a portare all'Atalanta, e mi pare uno ok. Non so cosa è successo però tra loro. Dico però che alla Nazionale non puoi mai dire di no".