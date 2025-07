Intervistato da calcionapoli24, Fulvio Collovati, ex difensore di Inter e Milan, ha fatto alcune considerazioni in vista del prossimo campionato

Intervistato da calcionapoli24, Fulvio Collovati, ex difensore tra le altre di Inter e Milan, ha fatto alcune considerazioni in vista del prossimo campionato:

"Penso che il mercato di Milan, Inter e Juventus non sia ancora partito realmente, un po’ perché Inter e Juve erano distratte dal Mondiale per Club, un po’ perché il Milan aveva (ed ha ancora) l’ossessione di vendere per comprare. L’unica squadra in Serie A che ha disponibilità economiche e che si sta imponendo è il Napoli. Potrebbe in teoria non avere nemmeno fretta visto che fino al 31 agosto c’è tempo, però sta facendo il mercato".