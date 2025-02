“Io ho una mia opinione, nel primo tempo contro la Juventus l’Inter poteva fare 2-3 gol ma è chiaro che se non segni poi nel secondo tempo rischi. Io ho l’impressione che si parla tanto di costruzione dal basso, io vedo i difensori come Bastoni De Vrij ed Acerbi che lasciano la fase difensiva per costruire, per non parlare dei due esterni come Dumfries e Dimarco che sono molto offensivi. Il problema è che ogni tanto ci si dimentica di fare i difensori. All’estero le squadre corrono tanto per 90 minuti come Feyenoord e Psv. In Italia c’è l’idea del possesso palla e della costruzione dal basso mentre le altre squadre corrono. Quello che deve fare l’Inter, che ha dei campioni in squadra, è ritrovare una stabilità difensiva che ha perso negli ultimi tempi dove concede qualcosa agli avversari. Poi un gol davanti l’Inter lo trova sempre perché ha una squadra molto offensiva. I difensori però devono occuparsi di più della zona difensiva, i difensori devono fare i difensori e devono difendere di più la propria porta”

Ci vorrebbe un ricambio generazionale nell’Inter?

“Il problema delle squadre italiane è poter prendere calciatori quasi solo in prestito. La Juventus ha preso 4 calciatori in prestito di cui uno (Veiga) si è infortunato, un altro (Alberto Costa) non ha mai visto il campo e poi Kelly, non è un calciatore da Juve. L’Inter qualcosa in difesa deve cambiare per forza, deve svecchiare la rosa in difesa, deve prendere il Comuzzo della situazione che ha 20anni o come ha fatto il Napoli prendere un Buongiorno, anche se i partenopei hanno speso 50 milioni. I difensori adesso costano non come ai miei tempi. Il problema è strettamente economico, i fondi tendono a “vendo per comprare”. Io spero che l’Inter non metta in vendita qualche grande calciatore come Lautaro o Barella"