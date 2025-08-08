Le dichiarazioni dell'ex calciatore sui temi caldi del campionato italiano e del calciomercato, tra cui il caso Lookman

Fulvio Collovati, ex difensore dell'Inter e campione del mondo con la Nazionale Italiana nel 1982, ha parlato ai microfoni del quotidiano Libero del campionato che sta per iniziare e ai temi caldi legati al calciomercato.

Non poteva mancare il caso Lookman:

"L’Inter sta tenendo una posizione corretta ma l’Atalanta è brava a fare muso duro. Basta con questi ricatti dei procuratori e degli stessi giocatori".

Su Simone Inzaghi all'Al Hilal:

"D’accordo i soldi ma l’avrei fatto a 60-65 anni di finire in Arabia, lui ne ha solo 49".

Sulla lotta Scudetto:

"Se in pole c'è il Napoli? Certo, si sta cementando acquisto dopo acquisto, le altre squadre sono in una situazione di metamorfosi. Conte ha chiesto un mercato sontuoso? E De Laurentis lo sta accontentando. Antonio si è sentito rassicurato sin dall’arrivo di De Bruyne e, poi, da quelli di Beukema e Lang".

Poi una proposta per provare a risolvere la crisi del calcio italiano e della Nazionale:

"Metterei una regola rigida: nelle partite di campionato, ci dovrebbero essere sempre cinque italiani. Bearzot poteva scegliere fra 30-35 giocatori titolari nei club. E li faceva migliorare anche come uomini, in nazionale".