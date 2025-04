L'ex Milan e Inter Fulvio Collovati si è espresso sul ritorno della semifinale di Coppa Italia di ieri, perso per 3-0 dalla squadra di Simone Inzaghi. Stanchezza e difesa meno affidabile sono le parole chiave scelte dall'ex calciatore. "Parlo di stanchezza mentale perché non credo sia fisica: una squadra stanca fisicamente non vince negli ultimi minuti a Monaco di Baviera contro il Bayern, non rimonta uno svantaggio iniziale in casa coi bavaresi solo una settimana fa. Ma se prendi due reti contro il Parma e soprattutto, come ieri, attacchi nel primo tempo e giochi ma poi ti rilassi subendo addirittura tre reti nel derby, allora davvero si può parlare di stanchezza mentale", ha dichiarato Collovati all'Adnkronos.

"Tutti attendono questa Inter al varco e non può concedersi di rilassarsi mentalmente, soprattutto per il modo offensivo che ha di giocare, con i difensori che salgono molto, ma quando subisci due reti contro il Parma e contro il Bayern, tre contro il Milan, evidentemente qualcosa da registrare in difesa c'è anche perché i campionati e le coppe si vincono quando si subisce poco", sottolinea l'ex giocatore al quale le seconde linee non convincono: "La stanchezza fisica si può combattere con le rotazioni, che in effetti ci sono state ma avrebbero potuto fare meglio: diciamo che alcune riserve non sono all'altezza dei titolari. Mancato triplete? Secondo me è una storia che si sono inventati i media, non penso che nella testa dei giocatori nerazzurri ci sia stata l'idea di vincere tutto perché non è facile, sanno di dover affrontare squadre forti e sfide difficili sia in campionato che in Champions League, con il derby in Coppa Italia, quindi non penso ci saranno ripercussioni negative sulla stagione per la mancata vittoria della coppa nazionale".