Colomba: “Inter, tanti impegni difficili. Scudetto? Al Napoli serve…”

La formazione di Italiano ha trovato un suo equilibrio, è matura, non so che partita sarà ma di sicuro non è lì per caso e lo dimostra la vittoria in Coppa Italia con l'Empoli. Sartori ha fatto fare un salto di qualità notevole al Bologna, del resto è accaduto anche al Chievo e a Bergamo: non manca nulla, l'ambiente sogna ed è giusto così.