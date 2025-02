Ciccio Colonnese ha analizzato Inter-Lazio in programma stasera. Una gara secca e fondamentale: "La Lazio è un'ottima squadra. L'Inter dovrà giocare una partita vera. La Lazio gioca un calcio molto aggressivo. In mezzo al campo ha qualità, l'Inter dovrà stare attenta sugli esterni. Zaccagni punta l'uomo, ha gamba. L'Inter gioca in casa, deve sfruttare il fattore pubblico. E deve cercare di portare a casa la Coppa Italia che è sempre un obiettivo importante".

"Inzaghi sta facendo un grande lavoro, sa che è importante tenere il gruppo unito e con l'attenzione giusta. C'è bisogno di tutti anche quelli che non sono stati impiegati con continuità. Chi entrerà oggi vorrà dimostrare di essere all'altezza del blasone dell'Inter. Pavard è una garanzia, de Vrij uguale. Bisseck ha avuto qualche partita in cui non ha fatto benissimo su episodi decisivi per il risultato. Deve cercare di recuperare la titolarità. Mi auguro che faccia una gara seria. Su un campo bagnato come questo la sua fisicità può essere importante. La chiave è vincere. Vincere dà energia e aiuta a vincere. È bastato vincere una partita complicata contro il Genoa. Bisogna soltanto vincere", ha concluso Colonnese a Inter TV.