Ciccio Colonnese ha analizzato il derby in programma stasera, nel ritorno di semifinale di Coppa Italia: "I derby vanno vinti. Sono partite molto particolari, c'è un'emozione diversa. Si gioca anche per i tifosi. L'Inter deve cercare di superare questo turno anche perché negli ultimi derby non è stata la stessa Inter di campionato e Champions League".