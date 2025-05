Ciccio Colonnese non ha dubbi sull'importanza di Inter-Lazio: "Questa è una partita da vincere. Una partita non semplice. È una finale e le finali vanno vinte. La Lazio si gioca tanto, l'Inter di più. Il gol di Acerbi sembra aver dato una nuova linfa ad una squadra che sembrava averla persa. Il calcio è bello perché ti dà emozioni e tutto cambia in pochi minuti. I tifosi sanno che l'Inter è pazza anche per questo modo di attaccare le partite. Ci auguriamo che continui ad essere questo e a farlo. Acerbi? Lui è veramente uno che si è conquistato tutto. Arrivato tra lo scetticismo generale, è un leader di questa squadra. Fortissimo in campo e nella testa. Avere questa concentrazione a 37 anni? Complimenti a lui. L'Inter si immedesima molto nella sua leadership".

Anche Recoba è intervenuto ai microfoni di Inter TV: "Bella partita. L'Inter è arrivata qui per meriti propri, ha fatto un anno molto bello. Speriamo che arrivi anche qualcosa come trofei. Complimenti al mister, sta facendo un grande lavoro. Poi questo è il calcio. Devi cercare di vincere, bisogna andare fino alla fine e cercare di vincere. Succederà quel che deve succedere. Non ci dimentichiamo di quello che hanno fatto i ragazzi. Secondo me c'è un grandissimo merito dell'allenatore. Lui secondo me con meno qualità delle squadre che ha affrontato in Champions ha vinto le partite come per esempio quella epica contro il Barcellona. Ha un merito grandissimo. Dimarco lo avete visto, calcia benissimo. Vedendolo da fuori sembra che l'Inter non abbia grandissimi fuoriclasse ma è una squadra forte tosta. L'Inter lotta e va avanti fino alla fine. Barcellona? Ho urlato come penso non avevo mai urlato dopo essere andato via dall'Inter. Complimenti a tutti, mi auguro che vadano fino alla fine. Penso che tutti quelli che indossano questa maglia diano il meglio. Thuram, Lautaro, Acerbi che fa gol alla fine. Sono questi i giocatori che ci piacciono".