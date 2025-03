"Ci vuole calma. L'Inter è la squadra più forte, ha dato una prova di forza incredibile. Ma il campionato è lungo. Con l'Udinese non sarà semplice, è una squadra fisica, tecnica, ma per l'Inter ho rivisto un ottimo centrocampo. Ho visto un Ederson sovrastato da Barella domenica, la forza dell'Atalanta è soprattutto lui e l'Inter ha fatto sì che non si potesse muovere. Gli ha dato una bambola enorme dal punto di vista tecnico e tattico all'Atalanta. L'Inter ha avuto dopo il secondo tempo del Napoli delle difficoltà. Quello è stato il momento che ha fatto sì che l'Inter desse quella sensazione. Ci siamo dimenticati però che all'Inter è mancata tutta la fascia sinistra, e che il Napoli doveva fare la partita della vita o era fuori dalla corsa al titolo. Ora è tornata a fare quello che sa fare, con qualità caratteriali e tecniche".