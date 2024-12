"Abbiamo fatto un'ottima prestazione, la avevamo preparata così. Normale che dopo aver preso gol cambia l'inerzia della partita. Siamo stati bravi a rimanere in partita fino alla fine. Ci teniamo la prestazione anche se sappiamo che non basta. Il mister è stato un grandissimo giocatore e sarà un grandissimo allenatore ci trasmette la sua mentalità. Le prestazione le abbiamo sempre fatte. Noi lavoriamo ogni settimana, prepariamo le partite in maniera diversa. Cerchiamo di avere la partita in mano in qualsiasi campo, stasera avevamo davanti una delle migliori d'Europa ed è normale concedere qualcosa. Dobbiamo lavorare, dobbiamo migliorare ogni settimana. Abbiamo preparato diversamente la partita, così avevamo giocato con la Roma perché soffrivamo i cambi da quinto a quinto. L'Inter ha la propria forza nei quinti, ci siamo messi a specchio io dovevo spaccare la linea e andare a uomo su Mkhitaryan. Io ci metto tutto, poi bisogna fare attenzione a tutti i dettagli. Altro gol su corner, mi è stata tolta l'occasione di fare gol, Carlos Augusto ha fatto un grande intervento".