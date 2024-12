Roma, Ranieri: “Non abbiamo capito la partita, il Como ha avuto più fame”

"Potrebbe esserci che ci sia stata stanchezza per gli impegni, ma non mi piace accampare scuse. Dovevamo avere la loro stessa voglia. Ai ragazzi che entravano dicevo che era cambiata la partita, non c'era fioretto ma sciabola, dovevamo essere decidi e determinati e seguire l'arbitro perché non si sapeva mai quando un fallo era nostro o loro. Dovevamo saper interpretare la gara in un'altra maniera e non siamo stati capaci di farlo".