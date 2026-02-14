L'Inter vince 3-2 contro la Juventus al termine di un match dalle mille emozioni: ecco le parole di Chiellini e Comolli a Dazn

Matteo Pifferi Redattore 14 febbraio 2026 (modifica il 14 febbraio 2026 | 23:40)

Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo Inter-Juventus 3-2, Damien Comolli e Giorgio Chiellini hanno parlato dopo la partita. Parte Chiellini:

"Non l'abbiamo vista solo noi la simulazione di Bastoni. Quello che è successo stasera è inaccettabile, siamo qui noi due e non Luciano e i giocatori per dire che quello che è successo oggi è inaccettabile. La partita è stata rovinata da una decisione del genere, ogni settimana siamo qui a parlare. Il protocollo non va bene, è inaccettabile che non si possa cambiare una decisione così. Il sistema non funziona, è palese, siamo arrivati ad un punto di non ritorno"

Interviene Comolli: "La Juve ha perso tre punti ma il calcio italiano ne ha persi molti di più, è stata una vera ingiustizia"

Poi Chiellini: "A fine primo tempo con La Penna? Tutti si sono resi conto, probabilmente anche loro. Non capisco come si possa andare avanti così, diventa difficile parlare di tutto il resto. Non c'è stato un confronto, in quel momento erano mortificati e senza parole. Diventa difficile parlare di calcio, c'è del buono per quello che abbiamo fatto in campo, ti guardi indietro e come fai a parlare dei tre punti dopo tutto quello che succede da inizio anno? Di calcio oggi c'è poco da parlare"

Infine Comolli: "Il messaggio è per i tifosi, non possiamo competere e non possiamo vincere in queste condizioni, tutta la Juventus è unita per lottare e non mollare"