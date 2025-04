Milan, Conceicao: “Tante gare? Inter abituata. Su favorita e Triplete…”

"Svegliare" la squadra?

"La settimana della gara con l'Atalanta, abbiamo lavorato una settimana e c'erano belle sensazioni come prima di Udine. Siamo arrivati in partita e ho dovuto aspettare l'intervallo per rimettere la squadra a posto. Abbiamo giocato contro un avversario con qualità: è stata una gara equilibrata, hanno avuto tanto possesso ma senza occasioni. Dopo l'intervallo nei primi 15 minuti non hanno superato la metà campo. Dopo abbiamo preso gol con un errore collettivo e poi i giocatori che sono entrati non hanno dato qualcosina alla squadra. Abbiamo parlato di questo. La partita di domani è la più importante: loro sono coscienti"

Walker?

"Ha fatto l'allenamento con la squadra, anche Ruben Loftus-Cheek. Non sono fisicamente al top ma ci saranno".

L'Inter?

"Abbiamo sempre aggiunto un quinto elemento nella nostra difensiva, alle volte Musah, altre Jimenez. Dipende da cosa vogliamo dalla partita e dal momento dell'avversario che in ogni partita cerca di fare qualcosa di diverso. Ci sono sempre l'individualità e la propria dinamica. Dobbiamo sfruttare i loro punti deboli e stare attenti ai loro punti di forza. Squadra che ha tanta dinamica e ricchezza con la palla ma anche noi abbiamo fatto cose fantastiche nella nostra dinamica offensiva. Difensivamente non siamo stati bravi in alcune cose e bisogna partire dalle fondamenta".

Inter stanca?

"Loro sono in tante competizioni ma sono abituati, come anche noi. Oggi come oggi il recupero dei giocatori è fatto velocemente. Ho visto la partita con il Bologna, mi piace vedere. Hanno una rosa ampia e la qualità c'è sempre".

Quale Milan si aspetta?

"Il migliore. Sarà sicuramente un Milan molto competitivo e con una fiducia grande. Abbiamo molta ambizione e motivazione".

Motivazione ulteriore rovinare il "Triplete" all'Inter?

"No. La motivazione non viene dall'avversario ma dal nostro lavoro giorno dopo giorno, viene dal lavoro di oggi, su che cosa dobbiamo fare per creare difficoltà al nostro avversario. Queste cose non entrano in spogliatoio. La partita più importante per noi è domani".

La partita di domani può cambiare il giudizio della stagione?

"Dobbiamo fare il nostro lavoro. Partita importantissima per tutti: giocatori, chi lavora al Milan, per i tifosi. Una stagione positiva per il Milan sarebbe vincere lo Scudetto, andare in fondo in Champions League. Per un club storico come il Milan dev'essere normale arrivare in finale di Coppa Italia".

L'approccio può essere diverso?

"In queste tipi di partite essere favoriti o no, a me non cambia. L'arbitro fischia e la partita in quel momento è quello che abbiamo preparato, la motivazione che abbiamo. Quello fa la differenza. La qualità l'abbiamo anche noi".