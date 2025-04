Futuro? Qui conta vincere col Venezia e poi la finale a Roma, non conta Conceicao. Io non sono diverso da due o tre giorni fa, dobbiamo ancora vincere. Non era tutto brutto, non va tutto benissimo ora, serve equilibrio.

Perché Jovic? Sta lavorando benissimo, da 3 o 4 settimane va al massimo, ha perso dei kg anche. Lui ci dà qualcosina che volevamo per questa gara, ogni attaccante ha le sue qualità. Volevamo avere le sue sponde per arrivare sulle fasce, il primo gol è nato così. Fiducia in tutti, con altre caratteristiche in altre gare magari giocano Abraham o Gimenez. Le ultime partite ho pensato a Jovic titolare ed è andata bene. A Udine Abraham è entrato e ha dato una risposta fantastica.

Pulisic si è sacrificato per la squadra, doveva equilibrare sui centrocampisti, o lui o Jovic dovevano farlo su Asllani che giocava regista. Lui ha corso tanto e dato tanto alla squadra, gli manca un po' di freschezza con la palla magari. Fiducia grandissima in lui, ha fatto una grande partita.

Rivalsa? Sono un appassionato di questo sport, soffro più di qualcun altro, porto il calcio in casa, mia moglie non è molto contenta. Lei è contenta a casa ora perché almeno sto più tranquillo prima di Venezia. Piedi per terra, non abbiamo vinto nulla, dobbiamo giocare la finale e fare un finale di campionato diverso, voglio una squadra squadra".