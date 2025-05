Sergio Conceicao, tecnico del Milan, ai microfoni di Sport Mediaset non ha nascosto la sua delusione dopo la sconfitta contro il Bologna nella finale di Coppa Italia: "Il primo tempo è stato equilibrato. Nel secondo potevamo fare di più. Dopo il gol del Bologna si è giocato molto poco. Non voglio trovare alibi con l'arbitro, ma in alcune situazioni... Non voglio dirlo, altrimenti dicono che trovo scuse. Dovevamo fare di più in una partita del genere. Siamo arrivati fino in fondo in Supercoppa, siamo arrivati in fonda in questa competizione, ora cerchiamo di finire con dignità questo campionato. Mi dispiace per i tifosi. Delusione per tutti, potevamo fare di più. Sono partite che si decidono nei dettagli. Loro hanno fatto gol, noi no".