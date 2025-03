L'esultanza dopo il secondo gol?

"La mia famiglia viene allo stadio. L'esultanza di un allenatore che ha visto la squadra nei primi 15-20 minuti sbagliare un paio di gol. Dopo un po' in difficoltà a livello difensivo, anche se collegata con la fase offensiva: troppo bassi, fuori tempo a pressare, il Como era molto tranquillo. All'intervallo abbiamo parlato e cercato di ricominciare a fare le cose che abbiamo preparato per questa partita comn e senza palla. Non è stata una partita bellissima ma competitiva che abbiamo vinto la partita con merito”.

Mosse tattiche decisive?

"Non era facile perché per i giocatori sotto 1-0 e con una squadra davanti che è molto ben allenata. Dovevamo cominciare a fare con più insistenza quello che avevamo preparato, con e senza palla. Abbiamo pressato avanti e anche con la palla sapevamo le debolezze dell’avversario. Il primo e il secondo li facciamo. Potevamo fare più gol ma non era giusto per quello che ha fatto il Como, che è una bella squadra”.

Il periodo di Fofana?

"Quando sono arrivato qua, voi mi dicevate che aveva giocato tutte le partite ed è vero. Ci sono periodi dove uno deve respirare un po'. La principale cosa che devo dire è che ogni giocatore che entra è per dare qualcosa alla squadra: questo vuol dire un bel gruppo, tutti hanno la voglia di fare e aiutare. Questo mi rende felice come gruppo e spogliatoio. Anche Abraham è entrato molto bene, dopo Leo mi sembrava un po' stanco, ho messo Loftus che ha dato un po' più di peso perché è fortissimo fisicamente e tecnico. Sono contento perché entrano con un bell'atteggiamento".

Gimenez in difficoltà...

"Sta lavorando tanto, durante la settimana lo vedo molto focalizzato in tutte le cose che facciamo con lui e gli altri attaccanti. Un periodo non facile qua in Italia, con squadre ben organizzate a livello difensivo con difensori forti. È bisogno di un periodo normale per adattarsi. Sarà molto importante per il resto della stagione, ne sono sicuro"