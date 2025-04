"L’approccio alla gara non è stato buono, abbiamo fatto errori incredibili, non forzati. Questione di mentalità. Tre giorni fa siamo stati competitivi con l’Inter per 90 minuti, oggi essere sotto 2-0 dopo 10 minuti… Dopo diventa difficile per tutti. L’approccio alle gare, ci sto lavorando col mio staff, cerchiamo di migliorare perché anche loro sono d’accordo con noi. C’è un piano di gioco, ma dopo 10 minuti prendi 2 gol su errori non forzati… Diventa ancora più grave perché poi il piano partita salta e devi cambiare. Penso sia più a livello mentale che tutto il resto comunque io.