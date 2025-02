Nel pre-partita di DAZN, Francisco Conceicao ha parlato così prima di Juventus-Inter in programma questa sera

Nel pre-partita di DAZN, Francisco Conceicao ha parlato così prima di Juventus-Inter in programma questa sera: "Importante stare in un ambiente diverso con la squadra, è stata una cena con tutti quelli che lavorano qui, è stato bello anche per unire il gruppo, ora siamo concentrati sulla gara e vogliamo fare il meglio possibile.