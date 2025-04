"Bastoni MVP? La prestazione dell'Inter è stata le due metà di mela, ad inizio ripresa è anche andata vicina al 2-0 ma l'ultima mezz'ora è stata un trattato di resistenza umana. Forse quest'ultima mezz'ora è rimasta nella retina di ci ha giudicato, è stata una grande difesa dell'Inter e forse per quello che Bastoni è stato scelto come MVP della partita dall'UEFA. Dopo il gol di Muller, dico: 'Speriamo che tengano l'1-1', invece è andata in attacco e ha segnato"