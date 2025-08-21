Paolo Condò, giornalista ed editorialista, ha analizzato il mercato dell'Inter e l'ultima mossa del club nerazzurro, Andy Diouf, dal Lens nel corso di Sky Calciomercato.
Condò: “Inter grande squadra invecchiata, Diouf primo acquisto titolare”
Le dichiarazioni a Sky Calciomercato del noto giornalista sulle manovre di mercato della società nerazzurra
Ospite a Sky, Condò ha spiegato il suo pensiero sul nuovo corso nerazzurro e sulle mosse di calciomercato della società di Viale della Liberazione:
“Io credo che il fatto che ci sia un nuovo allenatore conti in un cambio di orizzonte abbastanza repentino. Chivu si starà rendendo conto di cosa ha veramente bisogno questa grande squadra invecchiata. La necessità è di fare qualcosa di diverso. Diouf può essere titolare, a differenza di quelli comprati fino ad ora”.
