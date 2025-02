«Da inizio anno per tante situazioni siamo partiti con un'idea poi siamo arrivati per vari motivi ad altre idee per favorire le caratteristiche dei giocatori messi a disposizione del club. Siamo arrivati all'idea del 4-3-3 cambiando vari sistemi di gioco. Per un periodo abbiamo giocato con McTominay che si alzava vicino a Lukaku, per arrivare poi al 4-3-3 con gli esterni larghi che è l'abito più giusto per il Napoli. Un sistema che ora è difficile proporre per mancanza di uomini. Dobbiamo ora ritrovare un abito migliore inserendo i giocatori più adatti a determinate caratteristiche». Così Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato prima della partita dell'Olimpico contro la Lazio ai microfoni di DAZN spiegando come gli infortuni, e anche la partenza di Kvara, abbiano cambiato in corsa il suo progetto.