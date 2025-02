Antonio Conte, prima della partita contro il Como, ha spiegato le scelte di formazione: «Billing è per cercare di andare ad ampliare la possibilità di intervenire su giocatori che non hanno giocato. Lui ha una buonissima condizione fisica, è entrato nel discorso tattico. C'è il fattore Anguissa ma è relativo il fatto che possa prendere il cartellino giallo. Questo è anche un modo di valorizzare i giocatori che abbiamo. Veniamo qui per fare una grande partita e cercare di ottenere il massimo».