"Cambierà poco, faremo quello che abbiamo fatto fino ad adesso. Mancano due partite, siamo sempre stati in zona alta della classifica, quindi abbiamo gestito questa situazione anche in precedenza. Ci siamo giocato il bonus pareggio, dispiace perché meritavi molto di più oggi. Quando tiri 11 volte nello spechio e gli altri due e fanno due gol ci sta nel calcio, non siamo stati precisissimi nei dettagli stasera. Abbiamo sempre concesso poco, invece stasera abbiamo concesso due colpi di testa dove potevamo fare meglio. Ma i ragazzi hanno davvero dato tutto, c'è stato un altro imprevisto di Lobotka. Cercheremo di dare il massimo nella ultime due partite, che vinca chi lo merita, non dico il migliore".