Conte: “Iniziasse oggi il campionato, si darebbe Napoli ottavo! Estevao 70 mln? Tutti bravi così”

Antonio Conte, tecnico del Napoli, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato così alla vigilia della gara contro il Chelsea
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Antonio Conte, tecnico del Napoli, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato così alla vigilia della gara di Champions League contro il Chelsea: "Se puoi spendere 120-130 milioni come per Caicedo e Fernandez, in due 250 milioni... Tutti bravi a prendere Estevao per 60 milioni: anch'io lo farei fare al mio presidente, prendi giocatori forti a 60-70 milioni. Ci sono club che lo possono fare, in Italia non lo può fare nessuno: mentre in Inghilterra le big o il Real Madrid possono andare e prendere Vinicius a 17 anni pagandolo 70 milioni.

Poi dicono che si investe sui giovani: ho capito, metti 70 milioni su uno di 16 anni, chi li mette in Italia? Si fanno a volte dei discorsi non veritieri, bisogna vedere la realtà e sapere che ce ne sono diverse come in Inghilterra: possono farlo, ben venga. Noi dobbiamo guardare le cose sempre in modo ottimistico: nessuno di noi pensa di uscire dalla Champions o non voler continuare.

Poi vieni da 8 partite, noi siamo arrivati all'ultima a giocarci la qualificazione: abbiamo tutti voglia di andare avanti perché rappresenta prestigio e vetrina. Dovremo cercare di andare oltre l'ostacolo che è molto alto. Stiamo affrontando tutte queste situazioni con una rosa esigua: cominciasse oggi il campionato, metterebbero tutti il Napoli tra l'ottavo e il decimo posto. Però abbiamo voglia di lottare e di sbalordire come fatto in Arabia vincendo la Supercoppa con Inter, Milan e Bologna: poi alla lunga questa situazione non puoi non pagarla".

