Conte: “Iniziasse oggi il campionato, si darebbe Napoli ottavo! Estevao 70 mln? Tutti bravi così”

Antonio Conte , tecnico del Napoli, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato così alla vigilia della gara di Champions League contro il Chelsea: "Se puoi spendere 120-130 milioni come per Caicedo e Fernandez, in due 250 milioni... Tutti bravi a prendere Estevao per 60 milioni: anch'io lo farei fare al mio presidente, prendi giocatori forti a 60-70 milioni. Ci sono club che lo possono fare, in Italia non lo può fare nessuno: mentre in Inghilterra le big o il Real Madrid possono andare e prendere Vinicius a 17 anni pagandolo 70 milioni.

Poi dicono che si investe sui giovani: ho capito, metti 70 milioni su uno di 16 anni, chi li mette in Italia? Si fanno a volte dei discorsi non veritieri, bisogna vedere la realtà e sapere che ce ne sono diverse come in Inghilterra: possono farlo, ben venga. Noi dobbiamo guardare le cose sempre in modo ottimistico: nessuno di noi pensa di uscire dalla Champions o non voler continuare.

Poi vieni da 8 partite, noi siamo arrivati all'ultima a giocarci la qualificazione: abbiamo tutti voglia di andare avanti perché rappresenta prestigio e vetrina. Dovremo cercare di andare oltre l'ostacolo che è molto alto. Stiamo affrontando tutte queste situazioni con una rosa esigua: cominciasse oggi il campionato, metterebbero tutti il Napoli tra l'ottavo e il decimo posto. Però abbiamo voglia di lottare e di sbalordire come fatto in Arabia vincendo la Supercoppa con Inter, Milan e Bologna: poi alla lunga questa situazione non puoi non pagarla".