"Se andiamo a guardare in maniera analitica la situazione, è questa. Il primo cambio l'abbiamo fatto con Buongiorno che rientrava dopo 2 mesi e mezza, non sapevamo quanto sarebbe durato e volevamo mandare un segnale alla squadra mettendo Politano ed è stata una mossa che ha dato i frutti. Quando mi ha chiesto il cambio Mazzocchi, è stato un problema. Potevo far entrare solo Rafa Marin, complimenti a lui per l'esordio in una partita calda, abbiamo spostato ancora Di Lorenzo a sinistra e Politano da quinto che non è il suo ruolo ma non potevamo fare altrimenti. Sono 4 punti lasciati al 90' con Lazio e Roma, la Lazio ci aveva battuto due volte in stagione. L'avevo detto anche in conferenza, siamo una squadra con valori e li dimostriamo, è dura giocarci contro, noi siamo duri a morire. Dispiace perché al 90' è la seconda volta in quindici giorni, lascia l'amaro in bocca"