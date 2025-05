"Hanno fatto due tiri in porta e due gol. Capitano questi tipi di partite. Quando subisci gol puoi fare di meglio. Dispiace perché era una partita che avremmo dovuto vincere per quanto fatto. Rimane amarezza, soprattutto nella parte finale. Mi dà fastidio non vincere a inizio e a metà campionato, figuriamoci nel finale. Ma il calcio è questo. Ho messo Biling che è un colosso, ma loro hanno pareggiato. Ho poco da rimproverare ai miei. Tiri 22 volte, 11 in porta. Hai il possesso e alla fine pareggi. Bisogna migliorare in queste situazioni".