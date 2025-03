«Stiamo continuando a fare delle scelte che un po' sono state forzate da alcune situazioni accadute per via degli infortuni. Ma nella necessità dobbiamo trovare virtù e abbiamo trovato nuove situazioni usando Raspadori nel modo migliore. Gilmour ci dà più comando del gioco e quando è stato chiamato in causa ha fatto bene. È serio, mai una parola fuori posto e questi ragazzi vanno premiati». Antonio Conte , prima della partita contro la Fiorentina ha parlato del suo Napoli e si è soffermato anche sulla vittoria difficile dell'Inter contro il Monza a San Siro.

«Giochiamo dopo l'Inter cosa cambia? Di base il risultato della gara contro il Monza all'inizio poteva sembrare scontato. Ma le partite vanno tutte giocate e le devi vincere in campo. Non ci sono gare facili. Te le devi sudare. Per noi non cambia niente, dobbiamo guardare al nostro percorso, proseguire quanto di buono abbiamo fatto e ripartire da quanto di buono abbiamo fatto nella gara contro l'Inter», ha concluso l'allenatore del Napoli.