Più cross per Lukaku? Analisi giusta, oggi ha fatto veramente una bella partita, forse la migliore da quando è qui. Lui per noi è importante, se diventa dominante, dominiamo anche noi. Quest’anno ha un po’ faticato, oggi è stato molto importante in fase offensiva, come tutti. Abbiamo giocato con grande coraggio. Gli ho detto di guardarli negli occhi nella loro area. L’Inter se la lasci giocare inizia a ruotare coi giocatori e a creare problematiche. Abbiamo fatto un’ottima partita, meritavamo sicuramente di più. Se siamo intelligenti capiamo che ora inizierà a dipendere un po’ da noi. Qualcosina di buono oggi c’è, affrontare il Napoli può diventare difficile per tutti. Dobbiamo essere contenti, ma non mi accontento. Ci avessero detto all’inizio che a 11 dalla fine saremmo stati a 1 punto dalla vetta… Siamo consapevoli oggi, speriamo rientrino anche gli infortunati, ci aspetta un finale di stagione in cui c’è una squadra molto forte e c’è l’Atalanta che competerà fino alla fine, anche la Juve stessa, sono in agguato. Dobbiamo pensare a noi stessi, come fatto stasera e con la Juve.