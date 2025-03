Dopo quel primo tempo in cui abbiamo dominato, non dimentichiamo che il Milan è un'ottima squadra, aveva ambizioni scudetto e a gennaio ha rinforzato la rosa per cercare un posto in CL. Abbiamo fatto un primo tempo bello e poi con l'assenza di McTominay abbiamo preso dei rischi. Siamo poi calati perché comunque è subentrata anche un po' di timore di ottenere un risultato importante per noi, che ci lascia in scia all'Inter. Comunque mette a distanza la quinta in classifica visto il nostro obiettivo e l'obiettivo iniziale non era entrare in CL ma entrare in Europa. Quindi diciamo che vincere oggi era importante. Nel prossimo turno sarà difficile a Bologna. Ma siamo lì. dopo otto mesi di lavoro sarebbe folle non credere in qualcosa di straordinario. Sappiamo chi c'è davanti, una corazzata, con tutto il rispetto per le altre, farebbe un campionato a parte in Italia e in Europa. Siamo lì, dobbiamo gestire bene il prossimo turno e vedere cosa accade. Per noi sarà importante recuperare tutti. Possiamo comunque dire la nostra se riusciamo a recuperare tutti.