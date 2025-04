Serviva una risposta ed è arrivata. Il Napoli tiene il passo dell'Inter e si riporta a -3 dai nerazzurri in questa emozionante lotta scudetto. Queste le parole a DAZN di Antonio Conte dopo il successo per 3-0 contro l'Empoli al Maradona:

"Oggi abbiamo disputato un'ottima partita. L'Empoli è una squadra che crea difficoltà, giocano tanto sulla palla lunga, mi sorprende che stiano lottando per non retrocedere. Gli auguro il meglio. Ottima partita dall'inizio: palleggio e dominio da grande squadra. Non dimentichiamo che mancavano Di Lorenzo, Anguissa e Buongiorno. La squadra sta rispondendo nelle difficoltà con grandi prestazioni, rispondendo presente. Abbiamo voluto lanciare anche un messaggio per i secondi tempi: oggi siamo stati straripanti. Qualcuno pensava che avessimo turbe mentali o problemi di tenuta fisica. Lukaku? La squadra è cresciuta tantissimo. Ho rivisto la partita di Empoli: lì abbiamo vinto 1-0 e siamo stati fortunati. Era una squadra lontana parente di quella attuale".