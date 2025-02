Non ho sentito scoramento nella piazza. Vivo la città, forse in quest'ultimo periodo ho trovato la vera anima napoletana che è uscita fuori: di non mollare assolutamente, che loro ci sono vicini in qualsiasi situazione. Questo mi ha fatto molto piacere, perché quando stavamo vincendo c'era stata una pretesa a volte anche un po' esagerata sotto alcuni punti di vista. Vivo la città, soprattutto in questo periodo sto trovando il popolo napoletano molto vicino alla squadra, ci sta chiedendo di dare il massimo al di là del risultato finale perché loro sono orgogliosi di questa squadra".

"Fame ritrovata dopo Como? No, c'è stata anche in altre partite. Ho parlato di quella partita e del secondo tempo che non mi è piaciuto. Possiamo perdere la partita, ma gli altri si devono mostrare più bravi. Quello che mi dà fastidio e che non accetto è se troviamo l'altra squadra che ha più fame di noi, più voglia. Conosco questi ragazzi e nel secondo tempo, in maniera inconscia, ci siamo seduti, abbiamo perso la partita. Questo ci deve essere di monito a stare sempre sul pezzo, i ragazzi lo sanno che non bisogna mollare. Il tifoso quello che continua a chiedere è di non mollare assolutamente, vedono che è una squadra che dà sempre tutto.