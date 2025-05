"Siamo vicini allo scudetto ma quel passo dobbiamo farlo. Lo facciamo in casa nostra, col supporto dei nostri tifosi. E niente. E' un campionato molto difficile, volevamo dare fastidio fino alla fine. Siamo stato tanto lì in testa alla classifica nonostante un'annata piena di difficoltà. Non ci siamo mai lamentati, siamo andati avanti e stiamo lì, ad un passo dal fare un qualcosa di storico ed inimmaginabile. Vincere a Napoli è diverso rispetto ad altre piazze abituate a collezionare scudetti o coppe"

"Il problema è che con noi tutto passa in secondo piano, sembra tutto normale. Non c'era Lobotka, meno male che stiamo finendo perché stiamo perdendo tutti i pezzi. Nonostante questo, siamo lì a combattere in testa alla classifica. In panchina non avevamo tanti giocatori, merito dei ragazzi che ci mettono anima, cuore e gambe. Mi auguro di riuscire a festeggiare questo scudetto, sarebbe bello, per le energie che ho speso a livello fisico e mentale... Siamo andati sottraendo giocatori nella seconda parte della stagione, quell'anno che sono stato fermo mi ha permesso di provare situazioni diverse, di lavorare 7 giorni che è diverso rispetto a giocare ogni 3 ma la rosa era già ristretta e sta arrivando all'osso, ringrazio i ragazzi che si fanno trovare pronti. Abbiamo l'osso in bocca e non dobbiamo mollarlo"