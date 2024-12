"La palla di Calhanoglu nel primo tempo sembra perfetta, per non dire deliziosa. Ma Lautaro forse la vede all’ultimo momento, forse è sbilanciato. Fatto sta che arriva in ritardo sul pallone, a mezzo metro dalla linea di porta e di testa riesce a mandarlo sopra la traversa, sfidando anche le leggi della fisica. Sembra un’altra serata stonata per il capitano dell’Inter, a secco dal 3 novembre: 9 partite, 624 minuti di palloni ciccati, calciati col baricentro troppo alto, fuori di un pelo, parati dal portiere. Poi, su una palla tagliata in mezzo all’area da Barella, Lautaro va in spaccata e la butta dentro, come deve fare un attaccante: senza fronzoli, con gesti anticipati ed essenziali", analizza il Corriere della Sera.