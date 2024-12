«L'Inter aveva provato a prendersi il primo posto? Sicuramente essere primi fa lavorare con entusiasmo, forza, sentire meno la fatica. È importante conservare il primato. Ora andiamo a riposare perché partiremo per Ryhad, siamo contentissimi di poter giocare la Supercoppa e non vediamo l'ora di scendere in campo. Il torneo arriva in un momento perfetto per noi, siamo in una forma fisica perfetta, non vediamo l'ora di atterrare in Arabia, gustarci le temperature calde in questo momento, speriamo di continuare così e che vada bene anche la Supercoppa », ha sottolineato ancora il portiere.