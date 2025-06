Bernardo Corradi, ex attaccante ed ex commissario tecnico della Nazionale U20, nel corso di un'intervista concessa a Il Messaggero si è soffermato sulle difficoltà ad emergere dei giovani talenti italiani: "Ci vuole coraggio per far giocare i giovani, perchè sei costretto ad aspettare la loro crescita. I club, invece, vogliono subito i risultati, la vittoria, e quindi le due filosofie non si sposano".