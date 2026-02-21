Corvino: “L’Inter la ribalterà col Bodo. Pio Esposito strepitoso, l’ho votato…”

FC Inter 1908
L'intervista rilasciata dal direttore sportivo del Lecce in vista della sfida di campionato contro l'Inter di oggi
Alessandro De Felice
Pantaleo Corvino, direttore sportivo del Lecce, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de’ La Gazzetta dello Sport in vista della sfida contro l’Inter.

Il suo Lecce ha ottenuto due vittorie consecutive, l’Inter è reduce da un brutto ko in Norvegia. Che partita si aspetta?

"Sarà una gara dura, il pronostico appare scontato. La squadra di Chivu è scivolata in Champions, ma sta dominando il campionato con merito e sono certo che ribalterà pure il risultato nel ritorno contro il Bodo Glimt. Quanto a noi, la storia è sempre la stessa: il Lecce è Davide e l’Inter è Golia. Dobbiamo rimboccarci le maniche, perché ogni tanto può soccombere persino Golia...".

Al Via del Mare arriverà un’Inter che, rispetto al passato, sta cambiando rotta. Diouf, Sucic, Bonny, Pio Esposito: adesso anche le big danno fiducia ai giovani.

"Mi fa piacere, però mi sembra quasi normale. Anche nel calcio le società sono aziende e, in quanto tali, devono puntare alla sostenibilità. L’unica strada per avere i conti in regola porta ai giovani e alla loro valorizzazione. Certo, serve coraggio, soprattutto se sei un grande club. La gente parla di mancanza di infrastrutture, ma se oggi ci sono pochi giovani il problema è culturale. Posso farvi una domanda?".

Prego.

"In Italia tutti parlano di una svolta che passi da nuove attrezzature e dalla costruzione di centri sportivi: vent’anni fa, quando abbiamo alzato la Coppa del Mondo, la situazione era migliore? Non credo. Piuttosto, è cambiato il concetto di periferia e i bambini non scendono più in strada a giocare, però quello è solo il primo aspetto sul quale bisogna intervenire. L’altro, più evidente, riguarda l’evoluzione culturale dei club, frutto dei social network".

In che senso?

"In passato la gente parlava di calcio al bar o nelle piazze, mentre oggi il commento è sempre dietro l’angolo, visibile a tutti. Il tifoso pensa al risultato, è giusto così, ma ho l’impressione che troppi club oggi si facciano condizionare da ciò che si legge in giro. Se i tifosi vogliono tutto e subito, le società operano per provare ad accontentarli. Così, però, perdono di vista l’importanza che un giovane può avere nel lungo periodo".

Corvino: “L’Inter la ribalterà col Bodo. Pio Esposito strepitoso, l’ho votato…”- immagine 3
Getty Images

Quell’importanza, in casa Inter, sembrano averla già riconosciuta a Pio Esposito. Le piace?

"Per me è strepitoso. Nel 2025 sono stato inserito nella giuria del Premio Pablito e l’ho votato come migliore Under 20 italiano. Al di là delle doti fisiche e tecniche, mi stupisce per la sua fame. Ha senso del gol e soprattutto tanta rabbia nell’andare a cercarlo".

