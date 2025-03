Da dirigente, a 25 anni è partito dalla Terza Categoria ed è arrivato per 4 volte in Champions, disputando circa 700 partite in Serie A. Per cinque volte è stato in B e in 4 occasioni ha vinto il campionato. Ai suoi club ha fatto fare centinaia di milioni in plusvalenze, scovando talenti e rivendendoli come campioni. Non la stupirà che qualcuno pensi che lei sia il più bravo direttore sportivo italiano.