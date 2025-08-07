La scelta di Francesco Acerbi di rifiutare la convocazione per Norvegia-Italia non è andata giù a Billy Costacurta. L'ex difensore del Milan e della Nazionale è tornato sull'argomento nel corso di una intervista concessa oggi a Repubblica. Queste le sue considerazioni: "Per noi l’Italia era unica, oggi non è così. C’è ancora chi ci mette l’anima, però alcuni rifiuti non li ho proprio digeriti".