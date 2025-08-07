La scelta di Francesco Acerbi di rifiutare la convocazione per Norvegia-Italia non è andata giù a Billy Costacurta. L'ex difensore del Milan e della Nazionale è tornato sull'argomento nel corso di una intervista concessa oggi a Repubblica. Queste le sue considerazioni: "Per noi l’Italia era unica, oggi non è così. C’è ancora chi ci mette l’anima, però alcuni rifiuti non li ho proprio digeriti".
Costacurta: "Acerbi? Italia tradita per orgoglio. Doveva mandare Spalletti a quel paese ma…"
Le parole dell'ex difensore a proposito del centrale nerazzurro che ha rifiutato di mettersi a disposizione dell'Italia a giugno
Si riferisce ad Acerbi e al suo no prima di Norvegia-Italia?
«In particolare a lui, sì. Ce l’aveva con Spalletti ma doveva andare in Nazionale, giocare e poi mandarlo a quel paese il giorno dopo. Luciano al suo posto è stato costretto a mettere in campo un esordiente. Per orgoglio Acerbi ha tradito i tifosi azzurri e i suoi compagni che avevano bisogno di lui. Non si fa con la Nazionale, è inaccettabile».
