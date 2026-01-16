Billy Costacurta, ex calciatore e oggi opinionista, intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, ha parlato così di Cristian Chivu

Billy Costacurta , ex calciatore e oggi opinionista, intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, ha parlato così dell'allenatore dell'Inter Cristian Chivu .

«Chivu è intelligente, può diventare un grande allenatore. È camaleontico, mi piace come modula l’atteggiamento tattico della squadra all’interno della stessa partita. Sono belle anche le risposte che dà quando è in diretta con noi a Sky. Chivu mi intriga».