Costacurta: “Non ricordo un Real così fragile in difesa, neanche 30 anni fa. Leao…”

"Il Milan ha giocatori che, quando hanno spazio a disposizione, sono molto bravi, quando non ce l'hanno sono meno bravi. Questo forse quello che intendeva Fonseca quando diceva che era più facile giocare contro il Real rispetto al Monza. Leao quando non ha spazi fa vedere solo i suoi difetti, non è ancora migliorato così tanto per mostrare le sue bellissime qualità negli spazi stretti".