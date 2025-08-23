Intervistato da Il Messaggero Veneto, Billy Costacurta ha parlato della lotta scudetto. Inoltre l'ex difensore ha analizzato il mercato dell'Inter. "Credo che sarà una lotta a due con l’Inter anche se alla fine il Napoli è il favorito perché Conte non ha mai avuto una rosa così forte e completa. Prendiamo Gutierrez. È un bravissimo difensore, e poi ancora De Bruyne e Lucca”.
Costacurta: “Scudetto, Napoli favorito. Mercato Inter da 5,5, ecco perché e cosa mi aspettavo”
Intervistato da Il Messaggero Veneto, Billy Costacurta ha parlato della lotta scudetto e analizzato il mercato dell'Inter
“L’Inter sarà una squadra che darà molto fastidio in Italia, ma non ha rinnovato per tenere alto il ritmo in Europa. Vero che ha risolto il problema degli attaccanti di riserva, ma in mediana mi aspettavo un centrocampista di livello come il Modric del Milan e il De Bruyne del Napoli, quindi darei un 5.5 in pagella al suo mercato”.
(Messaggero Veneto)
