L'ex difensore portoghese ricorda alcuni momenti che lo legano al Fenomeno, compagno di squadra al Barcellona

Fabio Alampi Redattore 2 luglio 2025 (modifica il 2 luglio 2025 | 01:02)

Fernando Couto, ex difensore portoghese con un lungo passato in Italia fra Lazio e Parma, nel corso di un'intervista ai canali ufficiali del club biancoceleste ha parlato di Ronaldo, suo compagno di squadra ai tempi del Barcellona e successivamente suo avversario: "L'avversario più forte e il compagno più forte? Sicuramente Ronaldo. Ho vissuto con lui a Barcellona, l'ho visto allenarsi due-tre anni con me. Ho visto la sua forza, la sua capacità, ho visto tutto.

Uno dei giorni più brutti alla Lazio è stato quando è rientrato dall'infortunio, mancavano pochi minuti per terminare la partita all'Olimpico. Era in Coppa Italia, lui ci punta e a due metri da me si è rotto di nuovo il ginocchio. Si è sentito proprio il rumore, per l'amicizia che ho nei suoi confronti non sono riuscito ad avvicinarmi a lui ma ho sentito subito la gravità del problema. Un grandissimo giocatore, ma sopratutto una grandissima persona e compagno di squadra, abbiamo vissuto tanti momenti belli.

Ricordo come se fosse oggi: lui mi stava puntando, era a due metri da me, ho sentito il ginocchio che si rompeva e ho subito alzato la mano. Il Cholo SImeone è andato là per vedere come stava, si vedeva subito che si era fatto male. È stato un momento molto triste, dopo il suo infortunio la partita praticamente è finita anche se mancavano dieci minuti".