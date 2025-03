Hernan Crespo, ex attaccante argentino con un passato anche all'Inter, nel corso di un'intervista concessa per parlare del Mondiale per Club che si svolgerà negli Stati Uniti questa estate ha anche detto la sua sulla sfida tra i nerazzurri e il River Plate, due delle squadre più significative della sua carriera: "La Coppa del mondo per Club Fifa sarà importante per tutti perché finalmente potremo vedere competere i giocatori l'uno contro l'altro con la maglia dei propri club in un vero torneo. Perciò sarà grandioso, sarà fantastico vederli giocare".