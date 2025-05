"Certo, il campionato richiede ancora un ultimo sforzo contro il Como e i nerazzurri dovranno giocare al massimo perché nel calcio è vietato dare le cose per scontato, compreso uno scudetto che ormai sembra in mano al Napoli. Ma è a Monaco che l’Inter potrà stringere davvero il destino tra le mani, e io mi auguro che questa sia la volta buona. Ne sarei felicissimo. Per il club, per i tifosi, per il mio amico Simone Inzaghi e per Lautaro. Vedere un altro argentino alzare la coppa con la fascia da capitano al braccio come Zanetti nel 2010 sarebbe bellissimo".