«Per me lui era e resta un fenomeno. Gli sono mancati i risultati in alcuni momenti importanti, ma poi riesce sempre a tirare fuori qualcosa in più dai suoi giocatori. Anzi, spesso ha preso elementi non molto conosciuti portandoli ad essere in posizioni top a livello mondiale. Per l’affetto che ho per lui gli auguro di vincere lo scudetto e molti altri trofei ancora».