Cruciani non ha dubbi e tra Diego Milito e Lautaro Martinez sceglie il secondo. Ma questa convinzione è cresciuta con il tempo. Nel podcast Aria fritta, il conduttore radiofonico ha infatti confessato di non avere avuto sempre la stessa considerazione del Toro .

Cruciani ammette: "Faccio una piccola confessione. Quando fu acquistato Lautaro, Fabrizio lo ricorderà... noi abbiamo avuto diverse discussioni in tv. Io dissi una cosa che poi si rivelò sbagliata, come a tanti di noi succede. Non vorrei che fosse... Chi è quell'altra sòla che ha preso l'Inter, il centravanti brasiliano? Gabigol. Non vorrei che fosse un altro Gabigol. Tu ti incazzasti. E quando incominciò a crescere...". E Biasin, che ricordava tutto perfettamente, gli risponde: "Te l'ho rinfacciato abbastanza e ogni volta ti ripetevo:" Tu dicevi che era come Gabigol".