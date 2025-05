"Ho tanti ricordi che mi legano a questi colori. Penso a quando andavo tutti giorni ad allenarmi alla Pinetina, entrare lì, vedere i compagni e sentirsi parte di una grande famiglia era una cosa bellissima. Ricordo anche i viaggi allo stadio, nel tragitto dal pullman allo spogliatoio era incredibile vedere da vicino quanto era grande la passione dei tifosi. La mia Inter? È stata una squadra che ha costruito delle basi solide, un gruppo di uomini che volevano dimostrare quanto valevano, che volevano scendere in campo per vincere e fare felici i tifosi. Ci sono tanti momenti che non dimenticherò, dalla vittoria della prima Coppa Italia all’amore incondizionato dei tifosi che sono sempre rimasti al nostro fianco, le partite in Champions, lo Scudetto vinto a Parma".