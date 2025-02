«Sicuramente è un momento triste per il risultato. A volte sono cose che capitano nel calcio. Siamo scesi in campo con voglia di fare bene. Abbiamo avuto tante occasioni e non le abbiamo sfruttate. Nei contropiedi sono stati perfetti loro ed è diventata più difficile nonostante la nostra voglia. Dobbiamo ripartire da questa sconfitta per aver voglia di continuare in campionato. Non è finita qui. Abbiamo ancora tanto da dare, siamo ancora nella lotta e dobbiamo stare nei primi posti per poter rimanere in Champions». Così l'ex Inter ed ex Juve Juan Cuadrado ha parlato così ai microfoni di Skysport dopo l'eliminazione in Champions League dell'Atalanta per mano del Brugge.